JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima laporan terkait seorang siswa di SMKN 3 Kota Padang Sidimpuan yang mencoba bunuh diri usai pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) beberapa waktu lalu.

Siswa berinisial AN tersebut nekat menenggak racun tanaman lantaran merasa tertekan dan terintimidasi dengan perlakuan oknum guru di sekolahnya.

Berdasarkan penelusuran tebatas FSGI, awalnya AN dan dua rekannya, IA dan R terlibat dalam balas-membalas komentar di status Facebook yang diunggah oleh ID. Isi status tersebut menyatakan ada seorang anak guru yang mendapat bocoran kunci jawaban, dan disebarkan kepada teman-teman dekatnya.

Celotehan AN kemudian berbutntut panjang lantaran beberapa oknum guru di sekolahnya, yakni EY, KS, dan FO memanggilnya, dan mengatakan bahwa mereka bisa terjerat UU ITE, bahkan denda sebesar Rp750 juta. AN pun merasa terancam dan shock atas peringatan tersebut.

"Ancaman yang dilakukan oleh guru perlu diklarifikasi lebih lanjut. Fakta sementara, guru merasa tidak pernah memberikan ancaman, tetapi hanya sekadar memberikan peringatan terkait status Facebook, bahwa siswa dapat dikenakan pasal UU ITE, dengan menyebutkan ancaman kurungan dan denda yang mungkin dijalani siswa," papar Sekjen FSGI, Retno Listyarti melalui siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (7/4/2017).

Di sisi lain, Retno menjelaskan, siswa yang diduga memperoleh bocoran merasa di-bully oleh AN dan dua temannya itu. Meski begitu, kebenaran apakah terjadi kebocoran soal atau tidak perlu ditelusuri lebih lanjut.

"Saat ini siswa yang bersangkutan masih dirawat di RSUD Padang Sidempuan. Sebelumnya, tanpa pikir panjang usai dirinya mengganti seragam sekolahnya AN bergegas ke warung guna membeli pembasmi hama rumput. Setelah pembasmi tersebut ditangannya, AN kemudian pergi ke belakang musala yang berjarak sekira 100 meter dari kediamannya. Sesampainya di lokasi, AN menegak pembasmi hama tersebut. Beruntung aksinya tersebut diketahui warga," papar Retno.