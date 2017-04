JAKARTA - Siapa bilang kampus-kampus terbaik di dunia hanya ditempati oleh universitas yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun. Buktinya, sejumlah kampus muda justru berhasil menjadi institusi prestisius, bahkan bersaing di peringkat dunia.

Times Higher Education (THE) telah merilis 10 besar Young University Rankings 2017. Kampus-kampus yang masuk dalam daftar sendiri merupakan universitas yang masih berusia di bawah 50 tahun.

Menduduki peringkat pertama adalah École Polytechnique Fédérale de Lausanne di Swiss. Kampus yang berdiri pada 1969 itu berhasil mempertahankan peringkatnya dari tahun lalu. Sedangkan di level dunia, kampus ini berada di posisi ke-30.

Menariknya, lima dari 10 kampus muda terbaik dunia justru berasal dari institusi pendidikan di Asia. Hong Kong University of Science and Technology berada di urutan kedua, disusul dengan Nanyang Technological University di Singapura di peringkat ketiga.

Adapun tiga kampus lainnya yang masuk 10 besar terbaik, yakni Pohang University of Science and Technology, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), dan City University of Hong Kong.

Dilansir dari THE, berikut 10 besar kampus muda terbaik 2017:

1. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Swiss)

2. Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)

3. Nanyang Technological University (Singapura)

4. Pohang University of Science and Technology (Korea Selatan)

5. Korea Advanced Institute of Science and Technology (Korea Selatan)

6. Maastricht University (Belanda)

7. City University of Hong Kong (Hong Kong)

8. Ulm University (Jerman)

9. Karlsruhe Institute of Technology (Jerman)

10. Scuola Superiore Sant’Anna (Italia).