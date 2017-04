JAKARTA - Hong Kong University of Science and Technology di Hong Kong dan Nanyang Technological University (NTU) di Singapura baru berdiri pada 1991. Artinya, saat ini kedua kampus di Asia tersebut tahun ini memasuki usia ke-26 tahun.

Meski begitu, sepak terjang kedua kampus itu tak bisa disepelekan. Pasalnya, Hong Kong University of Science and Technology dan NTU berhasil masuk dalam 10 besar kampus muda terbaik dunia versi Times Higher Education (THE) 2017.

Disitat dari laman THE, Minggu (9/4/2017), Hong Kong University of Science and Technology berada di peringkat kedua. Di dunia, kampus yang memiliki lebih dari 14 ribu mahasiswa itu berada di posisi ke-49.

Sedangkan di usia yang sama, Nanyang Technological University (NTU) menduduki urutan ketiga sebagai kampus muda terbaik dunia. Peringkat di dunianya, yakni ke-54, sementara di Asia menempati posisi keempat.

Capaian kedua kampus tersebut tentu terbilang luar biasa. Pasalnya, École Polytechnique Fédérale de Lausanne di Swiss yang berada di posisi pertama sudah didirikan sejak 1969. Dari dalam daftar, sejumlah kampus muda lainnya di Asia juga membuktikan eksistensinya sebagai universitas prestisius.

Dua kampus di Korea Selatan, yakni Pohang University of Science and Technology dan Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) secara berurutan berada di ranking empat dan lima. Namun jika dilihat dari 200 besar kampus muda terbaik dunia, kampus asal Inggris masih mendominasi, yakni ada 27 institusi dalam daftar.