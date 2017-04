JAKARTA - University of the West of England menawarkan beasiswa penuh bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi pascasarjana di Inggris.

Semua program yang tersedia di kampus bisa dipilih oleh setiap calon mahasiswa, kecuali beberapa program di bawah ini:

1. Master of Business Administration (MBA)

2. Bar Professional Training Course (BPTC)

3. Legal Practice Course (LPC)

4. Graduate Diploma in Law (GDL)

5. Master of Science (MSc) Robotics

6. PhD

7. Professional development courses

Beasiswa ini cukup kompetitif karena hanya menerima satu penerima setiap tahunnya. Keuntungan beasiswa ini adalah biaya kuliah 100 persen ditanggung penuh.

Bagi yang tertarik mendaftar, pastikan kamu telah memenuhi syarat yang diminta, termasuk harus memenuhi skor IELTS yang telah ditentukan. Kemudian, telah mendapatkan surat penawaran studi atau letter of acceptance (LoA) dari kampus.

Pendaftaran beasiswa ini dilakukan secara online melalui laman University of the West of England. Batas akhir pendaftaran beasiswa ini sampai dengan 30 April. Sedangkan penerima akan mulai perkuliahan pada September 2017.

Selamat mencoba!