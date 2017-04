JAKARTA - Tawaran beasiswa untuk meraih gelar doktor diberikan oleh The Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS). Beasiswa diberikan bagi mereka yang ingin mengejar gelar PhD.

Tersedia berbagai macam proyek yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa. Besaran beasiswa ini, yakni sekira 2.191 euro atau senilah kurang lebih Rp31 juta di tahun pertama. Nilai beasiswa ini akan meningkat pada tahun keempat, yakni menjadi 2.801 euro atau sekira Rp39,6 juta.

Calon mahasiswa diminta untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, merupakan lulusan dari program studi sosiologi, psikologi, ilmu pendidikan, ekonomi, matematika, statistik, dan jurusan yang masih berhubungan lainnya. Selain itu, pelamar juga harus mampu menunjukkan kemampuan bahasa Inggris mumpuni, baik dalam menulis maupun berbicara.

Bagi yang berminat mendaftar beasiswa ini, unduh formulir pendaftaran di laman ICS. Kemudian, sertakan dokumen pendukung, seperti sertifikat dan publikasi. Setelah lengkap, unggah semua berkas yang diminta dalam bentuk file pdf.

Penerima beasiswa akan dipilih melalui seleksi berkas karena tidak ada tes tertulisnya. Sementara batas akhir pendaftaran beasiswa, yakni sampai 10 Mei 2017.

Selamat mencoba!