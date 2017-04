Mobil-Mobil Ikonik 'Fast and Furious' (4): Munculnya Kendaraan Tempur

JAKARTA - Sebagai film action yang lekat dengan aksi adu cepat, 'Fast and Furios' identik dengan mobil-mobil sport yang umumnya merupakan hasil modifikasi. Namun tidak semua mobil ikonik di film ini berjenis sport.

Di 'The Fast and the Furious: Fast Five', muncul mobil agen detektif yang berwujud SUV. Perannya sangat vital dalam melawan pelaku kejahatan.

Berikut lanjutan mobil-mobil ikonik 'Fast and Furious' sebagaimana dikutip dari The Telegraph:

15. Gurkha LAPV

Mobil ini bejenis SUV ini merupakan mobil perang yang diproduksi di Ontario, Kanada, oleh perusahaan Terradyn Armored Vehicle. LAPV sendiri merupakan singkatan dari light armored patrol vehicle.

Gurkha LAPV sendiri merupakan mobil nonsport pertama yang perannya begitu menonjol di Fast and Furious, tepatnya di ‘Fast Five’. Mobil ini digunakan oleh Dwayne Johnson yang memerankan sebagai Luke Hobbs, agen DSS. Ini merupakan penampilan pertamanya di 'Fast and Furious'.

16. Ford GT40

Ford GT40 menjadi salah satu bintang di Fast Five. Mobil ini dicuri oleh Dom dan rekan-rekannya. Ia mengambil mobil itu untuk mengungkap mengapa penjahat Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) begitu menginginkan kendaraan ini. Lalu terungkaplah bahwa di mobil itu tersimpan chip komputer yang menunjukkan 10 lokasi tempat pemyimpanan uang. Setiap lokasi tersimpan USD10 juta. Akhirnya Dom dan rekan-rekan mengambil sendiri uang itu.

17. Dodge Charger PPV 2011

Mobil polisi ini dicuri oleh Brian, Dominic, dan Roman di kantor polisi Rio de Janeiro, Brasil, masih di Fast Five. Ada beberapa unit Dodge Charger PPV yang dibawa mereka. Mobil-mobil itu lalu dimodifikasi untuk digunakan mencuri uang.

18. Ford Escort MK I 1970

Adegan di 'Furious 6' tidak kalah menegangkan. Salah satunya adalah saat Ford Escort MK I yang dikendarai Brian O’Connor (Paul Walker) menjadi pendaratan Roman yang loncat dari mobilnya, Ford Mustang Fastback, untuk menghindari kejaran musuh. Saat itu mereka dikejar oleh Owen Shaw (Luke Evans) yang mengendarai tank.

