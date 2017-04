JAKARTA - Dalam membangun harus memiliki konsep, begitu pula dalam membangun Indonesia. Pembangunannya juga harus terus dikawal.

“Membangun Indonesia harus memiliki konsep. Bangun daerah sesuai kekuatannya, tidak dilepas, tapi dikawal hingga maju,” kata Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat memberikan arahan di MNC Group Manager Forum XXVII, di Plenary Hall MNC News Center.

Hary menjelaskan di MNC selama ini dia membangun perusahaan satu demi satu membesarkannya dengan perhatian khusus. Dibangun dengan visi yang tepat, dengan implementasi berkualitas dan cepat. Awalnya perusahaan yang kecil disubsidi, namun diperhatikan di kawal hingga akhirnya kokoh dan kuat dengan begitu MNC semakin bertambah kokoh.

Karyawan pun terus bertambah hingga 2.000 setiap tahunnya, usaha-usaha semakin berkembang maju. Ketika ekonomi melambat MNC tetap melaju.

Hal yang sama seharusnya bisa dilakukan dalam membangun Indonesia. Daerah-daerah yang ketinggalan harus dibangun menjadi pilar-pilar perekonomian nasional. Selama ini APBD disubsidi oleh pusat. Namun pembangunan daerah tidak dikawal, sehingga proses subsidi berlangsung secara terus menerus. Padahal bisa daerah dibangun dengan visi yang baik daerah justru akan berkontribusi memperkuat ekonomi nasional.

Hary mengatakan, untuk memajukan Indonesia, masyarakat bawah harus dibangun secara vertikal dari atas ke menengah, menegah ke atas sehingga penggerak perekonomian, pemberi kerja semakin bertambah.

“Masyarakat bawah di daerah harus dibangun dengan keberpihakan. Masyarakat produktif meningkat, Indonesia cepat maju,” ungkapnya.

Hal tersebut harus dilakukan di daerah-daerah sehingga pemerataan terjadi. “Pemerataan pembangunan daerah akan terjadi jika ada keberpihakan dari negara.” Tambahnya

Selain itu, kata Hary Tanoe, kebijakan harus mendukung sektor yang menciptakan lapangan kerja, bukan memperlambat. Sebab, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap tahunnya penduduk bertumbuh pesat, sementara lapangan pekerjan tak mampu mengimbangi. Kesenjangan bisa makin melebar.

Gelaran itu dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.

“Jakarta butuh pemimpin yang tidak hanya pro bisnis, pro bisnis bagus tapi kalau tidak pro rakyat kesenjangan tidak menyempit,” ungkapnya

Pemimpin Jakarta, lanjutnya harus bisa memberikan solusi agar kesejahteraan masyarakat meningkat, bukan hanya bisa menertibkan. Seringkali masyarakat ditertibkan tapi tidak mendapatkan solusi.

Dalam kesempatan tersebut, MNC menerima penghargaan Rekor MURI untuk iNews Research, Okezone, Sindo Media, MNC Channels dan MNC Securities di Plenary Hall MNC News Center. Kepada seluruh manajer Hary Tanoe berpesan 'Success is not free, bangun karakter, fight for it'