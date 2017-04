JAKARTA - Pastor Gilbert Lumoindong meminta maaf atas tudingannya kepada kubu pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Permintaan maaf ini dilontarkan melalui akun Twitter-nya setelah sebelumnya ia menuding dalam cuitannya soal jingle 'Kobarkan Semangat' yang dinilai menjiplak lagu rohani Isarel berjudul 'Harlem Marlekh'.

Gilbert mengakui kesalahannya itu. Ia mengungkapkan dimana faktanya tim sukses Anies-Sandi memang menggubah lagu tersebut namun dari seorang musisi bernama Khaled dengan lagunya yang berjudul 'C'est La Vie'. Belakangan, justru lagu "Harlem Malekh" yang meniru pertama kali karya Khaled ini.

"Ternyata memang lagu "Kobarkan Semangat" pemenangan Anies-Sandy berasal dari lagu asli, Khaled; C'est La Vie #maaf," ujar dia lewat akun Twitter @PastorGilbertL, Jumat (7/4/2017).

Permintaan maaf Gilbert lantas ditanggapi sejumlah netizen, seperti Yoana Greissia. Melalui akun @Greissia, perempuan yang mengaku pendukung pasangan cagub Ahok-Djarot ini menilai apa yang disampaikan Gilbert salah.

"Sorry pastor, this time you were wrong... sy dukung Ahok tp melodi Hashem Melech sendiri diambil dr C'est La Vie," cuit dia.

"Anda benar terima kasih untuk penjelasannya&koreksinya; harus kita akui @PKSejahtera wajar menggubah lagu "KOBARKAN SEMANGAT" thanks," timpal Gilbert menanggapi pernyataan Yoana.

Sebelumnya, Gilbert diketahui mengomentari lagu yang menjadi jingle kampanye pasangan calon nomor urut tiga, Anies-Sandi. Ia menilai tim Anies-Sandi diduga telah membajak lagu rohani Israel berjudul 'Hashem Melekh'.

"Rekan2 @PKSejahtera tahun enggak ya, lagu ini bajak lagu rohani Israel "Hashem Malekh"?," tanya dia sambil memposting screen capture video youtube channel PKS Tv."