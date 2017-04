JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor tiga, Anies Rasyid Baswedan mengaku jaringan modal mikro dan makro belum tersambung dengan baik.

Untuk mengatasi masalah tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini bermaksud mempersatukan pengusaha kecil dan pengusaha menengah melalui program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE).

"Modal mikro dan makro belum tersambung dengan baik, jadi peluang untuk tumbuh dirasakan semuanya, kami ingin didorong, bukan mengurangi yang besar tapi yang kecil juga maju," katanya di Pondok Bambu, Bambu Apus, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/4/2017).

Anies juga akan meminta para pengusaha yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan dijadikan mentor untuk pengusaha pemula maupun pengusaha kecil.

"Setiap usaha pasti punya unit yang berbeda, kita akan libatkan pengusaha yang berhandal untuk menjadi mentor," tutupnya.