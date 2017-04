JAKARTA - Masyarakat Ibu Kota biasa menyaksikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berdebat dan saling lempar sindiran mengani program masing-masing. Siapa sangka, dua pasangan ini pun bisa saling menertawakan.

Dalam sebuah tayangan di sebuah stasun televisi swasta, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi ditantang untuk melakukan stand-up comedy bertema gara-gara Pilkada. Pasangan Ahok-Djarot banyak membicarakan soal kebijakan yang telah dilakukannya, terutama soal penggusuran dan pembebasan biasa pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sementara duet Anies-Sandi membincangkan tren penggunaan media sosial di kalangan anak muda untuk memicu tawa.

"Gara-gara Pilkada, saya baru tahu anak muda Jakarta banyak nongkrong. Kalau dicari di kamus bahasa inggris, nongkrong didefiniskan "is sitting and talking generally doing nothing. Jakarta hari ini nyumbang kosakata masuk bahasa inggris, namanya nongkrong," kata Anies dalam acara tersebut, Sabtu (8/4/2017).

Anies melanjutkan, gara-gara Pilkada ia juga menjadi semakin update mengenai perkembangan media sosial. Salah satunya penggunaan aplikasi kencan buta daring bernama Tinder.

"Anak-anak itu pegang HP, swipe (geser) ke kanan terus, apa ini ya? di swipe, geser. Rupanya anak-anak pada main Tinder," lanjut dia.

Untuk memenuhi rasa penasarannya, Anies berniat untuk mengunduh aplikasi tersebut. Namun begitu tahu kegunaan dari aplikasi ini, Anies pun mengurungkan niatnya. Mengapa?

"Saya pengen download, tapi begitu tahu buat apa, enggak jadi. Kita sudah cukup fitnah, cukup gosip, jadi sudah lah," tutup Anies diikuti gelak tawa penonton.