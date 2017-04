JAKARTA - Anies Baswedan ternyata bisa melakukan stand-up comedy. Dalam acara yang disiarkan salah satu acara televisi, Anies Baswedan membuat candaan dari aktivitas anak muda Jakarta yakni nongkrong.

"Gara-gara Pilkada, saya baru tahu anak muda Jakarta banyak nongkrong. Kalau dicari di kamus bahasa inggris, nongkrong didefiniskan "is sitting and talking generally doing nothing. Jakarta hari ini nyumbang kosakata masuk bahasa inggris, namanya nongkrong," kata Anies dalam acara tersebut, Sabtu (8/4/2017).

Anies melanjutkan, gara-gara Pilkada ia juga menjadi semakin update mengenai perkembangan media sosial. Salah satunya penggunaan aplikasi kencan buta daring bernama Tinder.

"Anak-anak itu pegang HP, swipe (geser) ke kanan terus, apa ini ya? di swipe, geser. Rupanya anak-anak pada main Tinder," lanjut dia disertai gelak tawa penonton.