JAKARTA – Pembangunan Jakarta sangat tidak seimbang karena hanya fokus pada infrastruktur. Padahal aspek yang lebih penting dari semua itu adalah membangun kualitas manusianya.

Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mengatakan, pembangunan Jakarta saat ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Padahal, menurut Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, ada yang lebih penting daripada sekadar membangun gedung, jembatan, dan jalan. Yakni pembangunan kualitas manusia atau warganya.

"Karena yang membuat kota ini maju berkembang adalah manusianya," kataAnies.

Anies bertekad bersama Sandiaga Uno akan menyeimbangkan pembangunan di Jakarta. Selain hard infrastruktur, juga akan dibangun soft infrastruktur. Sejumlah program diluncurkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk membangun kualitas dan keterampilan warga.

Selain bantuan pendidikan melalui KJP plus, pasangan yang diusung Gerindra dan PKS ini, meluncurkan program OKOC (One kecamatan, One Center). Program tersebut yakni mendirikan unit pusat kewirausahaan di setiap Kecamatan di Jakarta.

Dengan program yang memberikan akses permodalan dan pelatihan terhadap 44 kecamatan di Jakarta, diharapkan ke depannya tumbuh pengusaha-pengusaha baru yang dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan perekonomian warga.

Selain itu melaui program OKOC, Pasangan Anies-Sandi menjanjikan pinjaman hingga Rp300 juta ke tiap unit usaha