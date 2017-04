TANGERANG SELATAN - Seorang perempuan ditemukan tewas dalam posisi tergantung di dalam kontrakannya yang berada di Jalan Perumahan Benua Indah, Jalan Batara Wisnu, Blok B4 Nomor 35, RT 04 RW 13, Pabuaran Tumpeng, Karawaci, Tangerang.

Korban bernama Evi Nurlina (24), dia diketahui baru sekira sepekan mengontrak di perumahan Benua Indah. Dari sekitar tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan secarik kertas berisi ungkapan kekecewaan yang diduga di tulis oleh korban sebelum bunuh diri.

"Stop !! Saying my false as your as another false. Even a kid stupid because if themselves, not the parents wrong. I can be a part of living, even everywhere my illnes and dumb, there's no place for it," isi tulisan tersebut.

Peristiwa baru diketahui pada Sabtu 9 April 2017 malam, sekira pukul 21.35 WIB. Saat itu, beberapa keluarga korban tengah datang berkunjung ke kediamannya. Namun begitu sampai, mereka terperanjat melihat tubuh Evi sudah tergantung di kusen pintu kamar tidurnya

Kapolsek Karawaci, Kompol Munir menuturkan, petugas segera meluncur TKP begitu mendapat laporan warga. Hasil pemeriksaan pada tubuh korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan.

"Diduga korban memang bunuh diri, dengan cara menaiki jok sepeda motor lalu mengikat leher memakai kain di kusen pintu kamar. Ditemukan juga secarik kertas berisi tulisan di sekitar TKP," tutur Kompol Munir, Sabtu (9/4/2017).

Petugas selanjutnya membawa jenazah wanita malang itu ke RSUD Tangerang guna dilakukan visum. Sementara, beberapa saksi telah dimintai keterangan atas kejadian itu.