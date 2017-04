JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terus blusukan untuk menampung aspirasi warga. Dia mengunjungi Jalan Bakti, RT 13/3, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Sesampainya di sana ia disambut riuh suara warga. Sandi pun sempat menggendong seorang balita di lokasi itu. Sandi berpendapat bahwa masa depan anak bergantung siapa yang memimpin.

Anak-anak, katanya, masih memiliki masa depan yang panjang apabila diberikan kesempatan. Karena itu pemimpin daerah harus memiliki kebijakan yang merakyat.

"Nasib mereka jadi tanggung jawab semua pemimpin, sudah layakkah pelayanan pendidikan dan kesehatan mereka, sudah tersediakah lapangan pekerjaan untuk orangtua mereka dan bagaimana kesejahteraan warga? Semuanya berkaitan," tuturnya.

Karena itu, dia berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga lewat tiga program utama, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, penyediaan lapangan pekerjaan lewat program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) dan stabilitas harga sembako.