Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot, Senin (10/4/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler dari Okezone.com.

1. Video Kampanye Ahok Dinilai Dzalim, Aa Gym Protes Keras

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) resmi melaporkan video kampanye keberagaman Ahok-Djarot ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ada bagian dalam video tersebut yang dianggap menyudutkan agama tertentu.

Menanggapi video kampanye Ahok-Djarot itu, da'i kondang Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) angkat bicara. Aa Gym memprotes tayangan dalam video tersebut dan menyebut video tersebut terkesan dzalim.

2. Mourinho Tegaskan Akan Belanja Pemain Besar-besaran

Manajer Manchester United, Jose Mourinho, menegaskan timnya akan melakukan belanja pemain secara besar-besaran pada bursa transfer musim panas 2017-2018. Pasalnya pelatih berkebangsaan Portugal ini mengatakan tidak ingin membeli pemain lagi di transfer musim dingin.

Jika benar, maka ini bukan pertama kalinya bagi Setan Merah di bawah asuhan Mourinho melakukan belanja pemain secara besar-besar. The Spesial One –julukan Mourinho– pernah melakukannya saat pertama kali datang ke Old Trafford awal musim ini.

3. Rossi: Vinales Adalah Masalah Bagi Saya

Pembalap Tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, menyayangkan dirinya tak meraih gelar juara di GP Argentina 2017 yang berlangsung di Sirkuit Termas de Rio Hondo. Pasalnya, Rossi kalah bersaing dengan rekannya yakni Maverick Vinales yang tampil fantastis.

Top Gun –julukan Vinales- berhasil tampil gemilang setelah start dari posisi keenam ternyata mampu finis di posisi terdepan dengan total raihan waktu 41 menit 45,060 detik. Sementara Rossi yang start di posisi tujuh, mengekor Vinales dan menyelesaikan balapannya dengan menempati posisi kedua.

4. Renita Sukardi Meninggal Dunia

Pemain sinetron Renita Sukardi meninggal dunia setelah menjalani pengobatan kanker payudara di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Renita diketahui meninggal pukul 08.00 WIB.

Kabar duka itu menyebar setelah ucapan duka dari Nova Eliza melalui akun Twitter-nya. Jenazah Renita akan dimakamkan siang ini juga.

5. Beda Itu Boleh, Anies-Sandi Tetap Jadi Pilihan

Seolah panen, Cagub-Cawagub Anies-Sandi dibanjiri dukungan dari Tokoh Ulama. Semakin hari, semakin banyak ulama yang menyatakan dukungan secara terbuka untuk Anies-Sandi.

Termasuk dukungan itu datang dari ustaz Fikri Haikal MZ, anak pertama dari ustaz kondang almarhum Zainudin MZ. Dia meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang berakhlak, yang bisa menciptakan suasana teduh.

6. Begini Wajah Patung Tugu Pancoran yang Hebohkan Netizen

Wajah patung yang terpasang di Tugu Pancoran selama ini tak banyak diketahui oleh masyarakat. Namun berkat teknologi pesawat tanpa awak (drone) yang banyak digunakan, wajah patung tersebut kini terungkap.

Adalah akun bernama @Gmontadaro yang mengunggah penampakan wajah dari patung yang berada di atas tugu di Jakarta Selatan itu. Dalam foto tersebut, tampak patung pria dengan tangan menjurus ke depan khas patung Tugu Pancoran.

