JAKARTA - Pemerintah Selandia Baru memberikan tawaran beasiswa kepada mahasiswa internasional untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pascasarjana. Pada beasiswa NZIDRS atau New Zealand International Doctoral Research Scholarships ini, kamu bisa meraih kesempatan untuk meraih gelar profesi, magister (S-2), maupun doktoral (S-3).

Jika tertarik untuk mendaftar pada beasiswa ini, ada beberapa persyaratan yang perlu kamu penuhi, salah satuya memperoleh IPK minimum 3,7 pada skala 4,0. Selain itu, kamu juga perlu memperoleh konfirmasi pada tawaran tempat tanpa syarat pada program PhD di salah satu kampus di Selandia Baru. Kamu juga harus memulai studi PhD di Selandia Baru pada 1 Juli 2016. Selain itu, kamu juga bukan warga negara Selandia Baru.

Ada beberapa pilihan kampus yang bisa menjadi referensi untuk kamu melanjutkan studi S-3 di Selandia Baru, antara lain di AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, Uiversity of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, sampai University of Wellington.

Untuk mendaftar, kamu juga perlu mengumpulkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan yakni formulir aplikasi online serta bukti kewarganegaraan melalui KTP maupun paspor. Kamu juga perlu menunjukkan bukti tawaran tempat tanpa syarat pada program PhD di universitas di Selandia Baru serta CV.

Beasiswa ini sendiri akan ditutup pada 30 Agustus 2017. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek di website berikut ini https://enzscholarships.communityforce.com/Funds/FundDetails.aspx?577436547345666C42476A334B4B54453362746A37794E7367454436595773734955463566465A34776B5377484A4E4E325652365969726476696F344E546B59

Semoga berhasil!