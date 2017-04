TOP AUTOS: Gemerlap Bintang di Kabin Rolls-Royce Wraith

ABU DHABI - Rolls-Royce menggandeng seniman kontemporer asal Uni Emirat Arab, Muhammad Kazem, untuk menghadirkan sentuhan menarik pada model Wraith.

Berbekal ilmu seni yang digelutinya Kazem membuat mobil buatan Inggris ini dengan nuansa hamparan bintang di yang tersaji di langit-langit kabin.

Untuk membuat bagian itu saja, pihak Rolls-Royce dan Kazem membutuhkan waktu 90 jam dan melibatkan ratusan penjahit.

Titik-titik bintang itu dibuat secara manual dengan dijahit menggunakan kabel serat optik oleh banyak penjahit. Uniknya lagi, setiap titik menggambarkan koordinat dari lokasi para pengerajin dalam membuatnya.

Desain ini menghadirkan pemandangan bintang di malam hari yang indah. Letak bintang-bintang itu pun sudah diatur sedemikian rupa.

Rencananya, mobil itu akan dipamerkan di Abu Dhabi, bersama dengan hasil karya seni Kazem lainnya.

Pekan lalu, Rolls-Royce juga menghadirkan Wraith dengan sentuhan desain dari para musisi. Di antara yang membedakanannya adalah ukiran quotation dari para musisi yang diukir di pelat dan dipasang di pintu mobil serta lirik-lirik lagu hasil tulisan tangan di kabin.

Musisi yang terlibat dalam edisi spesial ini adalah vokalis The Who, Roger Daltrey; gitaris Rolling Stones, Ronnie Wood; dan dari The Kinks Ray Davies. Selain itu, ada pula Giles Martin yang mewakili ayahnya seorang produser The Beatles, George Martin. (san)