Pabrik Daihatsu Capai Produksi 5 Juta Unit, dari Hijet 55 sampai Sigra

JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menandai produksi ke-5 juta unit dengan model Sigra. Daihatsu mulai memproduksi mobil di Indonesia pada 1978. Model yang diproduksi pertama kali adalah Hijet 55 wide.

ADM memproduksi kendaraan dengan merek Daihatsu dan Toyota untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor dengan tujuan 54 negara, yakni di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Pencapaian produksi 5 juta unit ini disumbang oleh produk Daihatsu sebesar 2.447.211 unit dan Toyota 2.552.789 unit yang meliputi produk Xenia-Avanza, Terios-Rush, Gran Max dan Luxio, serta produk sebelumnya seperti Taruna, Feroza, Espas, Zebra, Taft, Delta, Classy, dan Charade.

“Pencapaian produksi hingga 5 juta unit merupakan milestone penting ADM dengan pendampingan dari Daihatsu Motor Company (DMC). Daihatsu akan terus melakukan pengembangan kompetensi kepada putra-putri bangsa agar kelak memiliki kemampuan rancang bangun produk automotif nasional dengan kualitas global," ujar Presiden Direktur ADM, Sudirman MR.

Sementara itu Executive Vice President of Daihatsu Motor Company Jepang, Hiroyuki Yokoyama, mengatakan, "PT ADM merupakan perusahaan manufaktur kendaraan pertama di Indonesia yang berhasil mencapai produksi hingga 5 juta unit. Saya ingin menyampaikan penghargaan atas dukungan kuat dan kerjasama erat yang telah diberikan, khususnya antara Pemerintah Indonesia dan Jepang, termasuk masyarakat setempat, supplier, distributor, diler, anggota Toyota Group, serta mitra bersama kami, yaitu Astra International dan Toyota Tsusho."

ADM kini memiliki fasilitas perakitan kendaraan di Sunter dan Karawang dengan total kapasitas produksi mencapai 530. ribu unit per tahun. Saat ini ADM bekerjasama dengan 263 supplier komponen lapis pertama (first tier) dan 1.315 supplier lapis kedua (second tier) dan melibatkan sekira 900 ribu tenaga kerja. (san)