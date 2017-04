Suzuki Indomobil Rambah Bisnis Mobil Bekas

TANGERANG SELATAN - Menyikapi permintaan pasar akan mobil bekas merek Suzuki di Indonesia, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) selaku agen pemegang merek (APM) mobil Suzuki meluncurkan layanan Suzuki Auto Value yakni layanan jual-beli mobil bekas.

"Kami sadar semakin banyak pelanggan yang mengidamkan kendaraan bekas yang berkualitas. Oleh karena itu Suzuki Auto Value juga hadir menawarkan kendaraan bekas yang terjamin sehingga pelanggan akan merasa aman dan nyaman," ujar Setiwan Surya, 4W deputy managing director SIS, di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/4/2017).

Setiap mobil bekas yang dijual di outlet Suzuki Auto Value sudah melalui berbagai pemeriksaan guna memastikan mobil layak jalan. Mobil-mobil yang dipasarkan berusia maksimal lima tahun dari tanggal produksi.

"Di Suzuki Auto Value, setiap mobil bekas merek Suzuki akan diperiksa pada 135 titik inspeksi utama oleh teknisi Suzuki, termasuk di antaranya tidak mengalami kerusakan struktur atau bekas tabrak. Mobil lulus inspeksi akan dijual dilengkapi dengan sertifikat jaminan mutu dan mendapatkan garansi selama 1 tahun atau 20 ribu kilometer," jelas Assistant to Department Head Service SIS, Ricky Patrayudha.

Pada kesempatan yang sama PT SIS meresmikan outlet pertama dari mitra Suzuki Auto Value, Suzuki Auto Value Gading Serpong, yang berlokasi di Boulevard Kavling CBD Blok M, Gading Serpong, Tangerang Selatan. Outlet Suzuki Auto Value Gading Serpong berada di bawah naungan PT Sejahtera Niaga Mobilindo (SNM).