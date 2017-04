JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi perlindungan ekstra.

"Kami minta aparat keamanan memberi perlindungan ekstra bagi semua penyidik KPK," kata Yaqut di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menurut Yaqut, kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak boleh terulang. Apalagi teror itu bukan kejadian pertama yang menimpa penyidik senior KPK itu. Yaqut menduga penyerangan terhadap Novel berkaitan dengan profesinya sebagai penyidik KPK. Saat ini Novel tengah menyidik kasus megakorupsi KTP elektronik.

"Teror terhadap Novel Baswedan ini upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi," kata Gus Tutut, sapaan akrabnya.

Menurut dia, pemberantasan korupsi adalah jihad yang sebenarnya. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya serius dalam memberantasnya. Karena itu, lanjut Yaqut, pemerintah tidak boleh membiarkan teror terjadi dalam upaya bangsa ini memberantas korupsi.

"Teror biadab ini harus kita lawan," kata Yaqut yang juga anggota DPR RI itu.

GP Ansor mengutuk keras penyerangan terhadap Novel Baswedan dan berharap polisi bisa segera menangkap pelaku sekaligus mengungkap motif penyerangan itu.