JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali diteror orang tak dikenal (OTK). Wajah Novel disiram air keras oleh seseorang selepas salat subuh di masjid sekitar rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Novel saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center (JEC), Menteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya dirawat di RS Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Dibawa ke JEC untuk ditangani lebih lanjut. Memang ada perawatan untuk bagian mata, karena dalam perjalanan dari masjid ke rumah yang bersangkutan ada yang menyiram di bagian mata. Terkait penyakit secara teknis dokter yang akan jelaskan," kata Febri di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Febri mengatakan, KPK mengapresiasi ada sikap tegas dari Presiden Joko Widodo bahkan Presiden sudah perintahkan Polri untuk mengusut siapa pelaku penyiraman terhadap Novel itu.

"Tadi pagi Pak Ketua KPK dan Kapolda Metro Jaya datang dan Kapolda sampaikan bahwa Kapolda janji akan tangani secara serius dan tuntaskan perkara ini," ucap Febri.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras sepulang Salat Subuh tadi. "Novel Baswedan disiram air keras, untuk sementara masih dalam perawatan," kata adik Novel, Taufik Baswedan.

Istri Novel mengatakan suaminya disiram air keras di dekat rumah, dua rumah dari rumahnya. Pelaku menyiramkan air keras ke Novel dari sepeda motornya saat Novel menengok ke belakang. "Air keras mengenai wajah," tambah Taufik.

Air keras itu mengenai sebagian wajah dan mata. Hingga saat ini Novel dalam kondisi sadar. "Tidak ada luka lain," ungkap Taufik.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai teror terhadap penyidik lembaga antirasuah sebagai bentuk kebiadaban dari para pelaku dan otak dibalik kejadian itu. Pasalnya, siraman air keras itu masuk ke dalam kategori perbuatan berencana dan teroganisir.

Dalam peristiwa itu, Busyro menekankan tidak bisa melepas label Novel sebagai penyidik senior di KPK, yang notabene sedang menangani kasus korupsi yang besar dan melibatkan nama-nama petinggi negara ini.

"Kami baca posisi Novel enggak bisa dilepaskan dari posisi kasus yang dia tangani dengan penyidik lain," ," ujar Busyro di Gedung KPK, Jakarta Selatan.