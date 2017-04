JAKARTA - Ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran sudah menjadi masalah klasik di Jakarta. Masalah inilah yang menjadi salah satu fokus utama pasangan Cagub-Cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk segera dituntaskan.

Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan, Anies bertekad akan mencetak 200 ribu wirausaha baru di Jakarta.

Program yang kemudian dikenal dengan nama OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) ini adalah suatu sistem terintegrasi antara pemberian modal dan pendampingan kepada warga Jakarta yang hendak membuka wirausaha baru. Program ini nantinya bakal membuka pusat pelatihan wirausaha di setiap kecamatan Jakarta.

Lantas mengapa angkanya 200 ribu? Anies menyebut jika itu adalah angka yang dapat dijangkau dalam perencanaannya bersama tandemnya Sandiaga Uno.

"Angka itu dibagi ke 44 kecamatan di Jakarta. Jadi, setiap kecamatan akan ada 5.000 wirausaha baru. Angka 5.000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta," papar Anies, seperti dikutip dari situs jakartamajubersama.

Angka 200 ribu kata Anies, telah melalui perhitungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh timnya. Fakta di lapangan, modal dan sektor privat yang akan membantu program ini.