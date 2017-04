JAKARTA - Tahukah Anda? hampir 88 tahun sejak kongres perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928 diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai hari ibu Nasional. Peringatan ini bermula dari semangat perempuan Indonesia dalam upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara.

Menyinggung peran penting kaum ibu, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa ibu merupakan sosok yang multi-tasking.

"Mereka dapat mengurusi rumah tangga seperti menjaga anak, memasak, mencuci, dan lain-lain. Tapi juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui UKM di tengah masyarakat," terang Sandi, dilansir dari situs jakartamajubersama.

Pengusaha muslim yang kerap tampil berkacamata ini menjelaskan, program OK OCE yang diusungnya akan mampu membuka lapangan pekerjaan dengan berkembangnya 200 ribu wirausaha baru. OK OCE yang merupakan singkatan dari One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship ini kata dia, merupakan program di mana setiap kecamatan akan ada satu pusat pelatihan dan pendampingan wirausaha baru.

OK OCE menurut dia, dipastikan tidak akan melalui mekanisme pendanaan dengan APBD, melainkan berasal dari kerja sama perbankan baik syariat maupun non syariat. Fokus OK OCE sendiri adalah ekonomi kerakyatan yang akan menyentuh akar rumput, sehingga akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, Sandi juga membeberkan 3 program utama yang dibawa pasangan Anies-Sandi untuk Jakarta. Di mana fokus pertama ialah pembangunan mutu pendidikan warga Jakarta, program berbasis ekonomi melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga ialah keterjangkauan harga sembako.