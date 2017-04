JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinilai bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan melahirkan banyak wirausaha. Tak dimungkiri, warga Jakarta hingga kini kesulitan mencari pekerjaan dan modal usaha.

Program One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship (OK OCE) Paslon nomor urut tiga untuk menghasilkan 200.000 pengusaha baru selama lima tahun diprediksi bisa terealisasi. Ira Rahmi, warga bilangan Jakarta Timur ini yakin dengan program tersebut. Pasalnya ia melihat rekam jejak keduannya yang cukup baik.

(Baca juga: Progam OK OCE Dinilai Solusi Masalah Lapangan Pekerjaan di Jakarta).

"Saya banyak baca artikel tentang mereka. Yang saya lihat tidak ada keburukan selama ini, belum lagi mereka terbilang orang yang memiliki pendidikan yang bagus dan berkualitas," tutur Ira, Selasa (11/4/2017).

Dia bercerita, saat ini banyak keluarga dan tetangganya yang sulit mencari pekerjaan maupun modal usaha. "Masih banyak orang menganggur sekarang. Yang saya lihat keseriusan mereka memikirkan lapangan pekerjaan pasti akan bisa direalisasikan bukan hanya omongan saja," kata Ira.

Program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship adalah suatu sistem terintegrasi antara pemberian modal dan pendampingan kepada warga Jakarta yang hendak membuka wirausaha baru. Program ini nantinya bakal membuka pusat pelatihan wirausaha di setiap kecamatan Jakarta.

(Baca juga: Nih Alasan Anies-Sandi Ciptakan 200 Ribu Wirausaha Baru di Jakarta).

Lantas mengapa angkanya 200 ribu? calon gubernur Anies Baswedan menyebut jika itu adalah angka yang dapat dijangkau dalam perencanaannya bersama tandemnya Sandiaga Uno.

"Angka itu dibagi ke 44 kecamatan di Jakarta. Jadi, setiap kecamatan akan ada 5.000 wirausaha baru. Angka 5.000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta," papar Anies, seperti dikutip dari situs jakartamajubersama.

Angka 200 ribu kata Anies, telah melalui perhitungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh timnya. Fakta di lapangan, modal dan sektor privat yang akan membantu program ini. (fmi)