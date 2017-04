Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot, Rabu (12/4/2016) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler dari Okezone.com.

1. Anak Buah Tak Selesaikan Ketikan Tuntutan Ahok, Jaksa Agung Ngeles

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berkilah saat disinggung soal penundaan pembacaan tuntutan sidang perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok).

Ia berkilah penundaan tersebut sudah menjadi keputusan majelis hakim yang memutuskan ditunda hingga 20 April 2017, atau sehari setelah pelaksaan pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 19 April 2017.

2. Jorge Lorenzo Terseok-seok Bersama Ducati, Ini Kata Marc Marquez

Rider Ducati Corse yang merupakan tiga kali juara dunia MotoGP, Jorge Lorenzo sejauh ini gagal menunjukkan kemampuan beradaptasi bersama pabrikan Italia tersebut. Dalam dua seri MotoGP 2017 yang telah berlangsung, Por Fuera hancur lebur.

Pada balapan perdananya bersama Ducati di GP Qatar, Lorenzo finis di posisi ke-11. Sementara pada balapan kedua di Argentina akhir pekan lalu, Lorenzo gagal menyentuh garis finis. Rider Spanyol itu terjatuh saat awal race.

3. Manfaat Matahari untuk Kehidupan di Bumi

Siapa yang menyangka jika energi yang disediakan oleh bintang memainkan peran penting sebagai pendorong dari kehidupan di Bumi.

Sebelum kehidupan dimulai, radiasi dari matahari adalah sumber utama energi di planet kita, seperti saat ini.

4. Juventus Kalahkan Barcelona 3-0

Juventus tampaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melibas Barcelona di J-Stadium.

Bermain di kandang sendiri, Si Nyonya Tua Menggilas El Barca 3-0. Peluang Barca lolos ke fase berikutnya sangat kecil.

5. Dokter JEC: Untung Pak Novel Menyiram Wajahnya Usai Terkena Air Keras

Presiden Direktur Rumah Sakit Jakarta Eye Center (JEC) Menteng, Jakarta Pusat, Johan A Hutauruk memuji respon cepat Novel Baswedan ketika disiram cairan asam oleh orang tak dikenal. Penyidik KPK tersebut diserang tepat di wajah, hingga menyebabkan luka dan bengkak pada matanya.

Konsultan kornea dan katarak tersebut mengungkap, untungnya Novel segera mengambil air dan mengguyurkannya ke muka.

6. Program OK OCE Anies-Sandi Sudah Menjaring 10 Ribu Peserta

Salah satu program dahsyat yang tak lelah disosialisasikan pasangan calon (paslon) Pilkada DKI Jakarta 2017 nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno, adalah program OK OCE alias One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship.

Agak rumit memang ya nyebutnya. Ya makanya dari sini kita sebut saja OK OCE. Atau kalau mau menyebutnya lengkap dan diterjemahkan: “Satu Kecamatan, Satu Pusat Kewirausahaan”.

