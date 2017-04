JAKARTA – Salah satu program dahsyat yang tak lelah disosialisasikan pasangan calon (paslon) Pilkada DKI Jakarta 2017 nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno, adalah program OK OCE alias One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship.

Agak rumit memang ya nyebutnya. Ya makanya dari sini kita sebut saja OK OCE. Atau kalau mau menyebutnya lengkap dan diterjemahkan: “Satu Kecamatan, Satu Pusat Kewirausahaan”.

Nah, saking menariknya program ini, tim Anies-Sandi memaparkan via akun Twitter-nya @JktMajuBersama, bahwa peserta OK OCE sudah mencapai 10 ribu orang per awal April 2017 ini lho!

“30% dari total peserta #OKEOCE adalah anak muda. 80%-nya berbisnis kuliner. Kami sgt optimis terhadap anak muda dgn semangat wirausaha tinggi!,” kicau Sandi di akun @sandiuno

Program ini diusung Anies-Sandi sebagai jawaban dari berbagai persoalan di DKI terkait ekonomi. Mulai dari lapangan pekerjaan, pengentasan pengangguran yang selama ini angkanya mencapai 5,77%, rasio penempatan kerja, tingkat partisipasi kerja, hingga keberpihakan ekonomi.

Alhamdulillah bahwa program ini justru sudah berjalan, bahkan sebelum Anies-Sandi jadi pemimpin baru DKI. Ini bukti bahwa janji kerja dan program yang diusung bukan sekadar “janji surga”.

Kalau enggak percaya, berikut beberapa testimoni para pengusaha baru yang tergolong masih muda dan sudah merasakan manfaat dahsyat program OK OCE, sebagaimana yang dipaparkan tim Anies-Sandi di akun Twitter-nya.

"OK OCE tdk hny membrikn ilmu wirausaha tp jg memprluas jaringan, dmpkny omzet sy meningkt 10% hingga 20%." - Dwi Firmansyah (37 tahun, DPF Cakes)

"Berkat jaringan wirausaha OK OCE omzet saya meningkat 40% dan saya mendapatkan 30 reseller tambahan."- Dahlia Alwi (50 tahun, Fruta Food)

"OK OCE tdk hanya memperluas wawasan dan jaringan, tp jg memberikan kesempatan kerja bagi siapa aja." -Tresna Satyanugraha (29 tahun, Raja Buku Tahunan)

"OK OCE adalah ajang silaturahmi dan menambah rezeki. Selain itu saya banyak belajar disini." – Yusuf Abiraya (45 tahun, Desain & Printing)

"OK OCE memberikan harapan dan motivasi bagi saya untuk semakin giat mengembangkan wirausaha." -Siti Mailani Safitri (21 tahun, Baso Mie Monas)

"OK OCE membantu saya menjadi lebih profesional dalam merintis usaha." –Salsa (17 tahun, Salsa Kitchen)

"OK OCE memberikan saya pembekalan, pelatihan, pendampingan dan akses pemodalan." -Dewi Herawati (47 tahun, Salsa Kitchen)

“OK OCE membantu saya dalam meningkatkan kualitas produk." -Chandra LQ (32 tahun, Bir Pletok Bang Alwi)

"OK OCE membantu saya dalam berinovasi dan menambah wawasan untuk kemajuan usaha." -David MDO (29 tahun, Jakarta Jeans House)

"Lewat OK OCE, saya belajar langkah-langkah berwirausaha yang baik." -Dian Samudra (40 tahun, Samudra Collection)