JAKARTA - Pedagang kecil meyakini usahanya akan terangkat jika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Jakarta. Pasalnya, mereka dinilai sebagai pribadi yang ramah sehingga membuat warga terkesima.

Terutama dengan adanya program One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship (OK OCE), untuk target 200.000 pengusaha baru, selama lima tahun dapat mendongrak dan membantu perekonomian mereka.

Nining salah satunya, pedagang yang sudah menggantungkan hidupnya selama 13 tahun dengan berjualan makanan itu mengaku akan memilih Anies-Sandi pada pencoblosan 19 April 2017. "Dia (Anies-Sandi) mau turun ke bawah. Nanti kalau mereka jadi saya berharap dengan program itu (OK OCE) bisa membantu usaha kecil saya," ujar Nining, Rabu (12/4/2017).

Dirinya sangat berharap usaha kecilnya itu dapat diwadahi, pasalnya jika hujan turun ia harus menggotong makanannya ke tempat berteduh.

"Saya udah 13 tahun dagang ini. Dan saya pengen banget punya tempat untuk dagang minimal ada atapnya jadi saya enggak kehujanan," tuturnya.

Dirinya yang tinggal di Kampung Utan Panjang RT.11/05 ini menyukai keramahan dan kesopanan Anies-Sandi. "Yang saya lihat mereka itu baik dan bisa mengemban amanat," tutupnya.