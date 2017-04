MEDAN - AN, siswi SMK Negeri 3 Padangsidimpuan yang meninggal dunia setelah mencoba bunuh diri dengan meminum racun rumput usai pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), akhirnya dimakamkan.

AN dimakamkan di pekuburan muslim tak jauh dari rumahnya, di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan.

Isak tangis dari keluarga, kerabat dan teman sekolah AN, pecah saat jenazah AN dimasukkan ke liang lahat. Sejumlah rekan AN bahkan sempat histeris mengantarkan teman mereka menuju tempat peristirahatan terakhirnya itu.

“Kami awalnya berharap dia bisa sembuh setelah dibawa ke rumah sakit. Kami tak menyangka dia akhirnya meninggal dunia,” kata Indri, teman sekolah AN yang hadir di pemakaman.

Sementara itu Leman, kerabat korban, berharap kasus meninggalnya AN bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ia pun meminta agar pihak guru dan sekolah yang diduga terlibat mengintimidasi AN hingga akhirnya gadis malang itu nekad bunuh diri, dapat diproses secara hukum.

“Kita tentunya ingin keadilan. Dia (AN) tidak mungkin melakukan itu (bunuh diri) kalau tidak ada sebabnya. Kami mohon keadilan,”katanya.

AN sendiri ditemukan dengan kondisi muntah-muntah di belakang salah satu masjid tak jauh dari rumahnya. Ia muntah-muntah setelah sebelumnya mencoba bunuh diri dengan meminu racun rumput. AN nekad mencoba bunuh diri karena tidak tahan diintimidasi guru dan pihak sekolahnya.

AN serta dua rekannya IA dan RA, diintimasi pihak sekolah setelah mereka terlibat saling balas komentar di status akun media sosial facebook milik ID. Isi status tersebut menyatakan ada seorang anak guru di sekolah mereka yang mendapat bocoran kunci jawaban, dan disebarkan kepada teman-teman dekatnya.

Celotehan AN kemudian berbuntut panjang, lantaran beberapa oknum guru di sekolahnya, yakni EY, KS, dan FO memanggilnya, dan mengatakan bahwa mereka bisa terjerat UU ITE dengan denda mencapai Rp750 juta. AN pun merasa terancam dan stress atas peringatan tersebut.

Namun oknum guru maupun pihak sekolah tempat AN mengenyam pendidikan, merasa tidak pernah memberikan ancaman. Mereka hanya sekadar memberikan peringatan terkait status Facebook AN yang mereka nilai dapat dikenakan pasal UU ITE.