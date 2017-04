JAKARTA - Angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia yang sudah eksis sampai ke luar negeri. Tak hanya diminati oleh masyarakat mancanegara, permainan angklung juga mulai dimainkan di sejumlah sekolah di Amerika Serikat (AS).

Kegiatan budaya tersebut dilakukan melalui program Angklung Goes to School yang diinisiasi oleh Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan House of Angklung (HoA). Dimulai sejak 2011 silam, program ini dilakukan secara interaktif dan menyenangkan.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (12/4/2017), program ini telah melibatkan dari 3.000 siswa dari 50 sekolah di Washington DC, Maryland, Virginia, Philadelphia, hingga Wisconson. Permainan angklung sendiri mulai diminati setelah pada 2011 sebanyak 5.000 peserta memainkan angklung di National Monument. Perhelatan tersebut kemudian dicatat oleh Guinness Book of World Record sebagai permainan angklung dengan peserta terbanyak.

Melihat respons yang baik tersebut, HoA menginisiasi untuk mengenalkan angklung ke murid-murid sekolah di Amerika. Bahkan, program ini sedang diajukan untuk masuk dalam kurikulum sekolah.

Metode yang dipergunakan untuk mengajar angklung sendiri, yakni adalah dengan kode tangan atau dikenal dengan sebutan curwen hand sign. Jadi, setiap gerakan tangan tertentu mewakili tangga nada tertentu.

Tak hanya Angklung Goes to School, belakangan HoA juga memadukan program angklung dengan program workshop wayang, topeng, dan batik. Sedangkan beberapa sekolah yang menjadi target program ini, meliputi Drew Model School, Reid Temple Elementary School, serta School Without Wall.