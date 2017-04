JAKARTA - Leeds University Business School di Inggris menyediakan beasiswa bagi mahasiswa internasional. Beasiswa ini diberikan bagi mereka yang ingin menempuh studi level master (S-2).

Tersedia berbagai program studi yang ditawarkan, seperti Accounting and Finance, Actuarial Finance, Banking and International Finance, Finance and Investment, dan masih banyak lagi. Kuota beasiswa sendiri tergantung pada masing-masing program.

Untuk bisa mendaftar beasiswa, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, pelamar telah memiliki letter of acceptance (LoA) dari kampus. Kemudian, memiliki prestasi akademis yang mumpuni, skill, serta pengalaman kerja atau ekstrakurikuler.

Selain itu, kemampuan bahasa Inggris juga akan menjadi penilaian. Sebelum mendaftar, pastikan kamu telah membaca persyaratan secara lengkap.

Pendaftaran beasiswa dibuka hingga 30 April 2017. Segera unduh formulir beasiswa di laman Leeds University Business School. Kemudian isi dengan lengkap dan benar.

Selamat mencoba! (ira)