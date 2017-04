Honda Supra GTR150 Bersolek

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan new Supra GTR150 dengan warna dan stripe baru. Warna bodi dan desain stripe baru Supra GTR150 hadir untuk varian warna Sporty yakni spartan red dan nitric orange serta satu varian warna Exclusive yaitu gun black.

Kedua warna baru pada Sporty memberikan kesan pengendaraan jarak jauh melalui stripe grafis merah dan oranye khas big bike Honda. Sementara itu untuk Exclusive disematkan warna hitam baru pada cover bodi depan dan pelek warna emas. Ada pula penambahan warna emas pada penutup mesin untuk semua varian.

"New Supra GTR150 merupakan model yang sangat kompetitif melalui penyematan tampilan baru dan penyematan fitur untuk konsumen. Model ini kami yakini akan menghadirkan kebanggaan saat berkendara," kata Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya, Kamis (13/4/2017).

Tidak ada perubahan lain pada motor bebek sport ini selain warna dan desain stripe yang baru. Honda Supra GTR150 dilengkapi lampu LED dengan dual layer multireflektor untuk memberikan pencahayaan sempurna saat menjelajah. Di sektor kaki, motor pesaing Yamaha MX King 150 ini sudah menggunakan ban tubeless depan dan belakang.

New Supra GTR150 varian warna Sporty dipasarkan dengan harga Rp21,55 juta dan Exclusive Rp21,8 juta on the road Jakarta. AHM menargetkan penjualan 3.000 unit Supra GTR150 setiap bulan.