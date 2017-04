Pemain Sepakbola Ini Bangga Jaguar F-Pace Raih 'World Car of the Year'

LONDON - Pemain sepakbola Inggris dari klub Tottenham Hotspur Harry Kane sedang girang bukan kepalang. Ada dua alasan yang membuatnya senang, yaitu ia bisa kembali lagi merumput setelah mengalami cedera saat melawan klub Watford dan model kendaraan yang dimilikinya, Jaguar F-Pace, mendapat dua penghargaan sekaligus sebagai mobil terbaik dunia.

Dua penghargaan yang dimaksud adalah Car of the Year 2017 dan World Car Design of the Year. Penghargaan terhadap mobil SUV pertama Jaguar itu diberikan di ajang New York Auto Show 2017.

Ungkapan rasa bangganya disampaikan oleh pria berusia 23 tahun itu melalui akun Instagram.

“2017 World Car of the Year dan World Car Design of the Year? Ini mungkin karena saya mengendarainya,” ungkap Kane dalam caption. Ia pun menyertakan foto berpose di depan Jaguar F-Pace hitamnya.

Penghargaan bergengsi tersebut merupakan ajang tahunan yang digelar melibatkan puluhan juri yang terdiri dari para jurnalis automotif di seluruh dunia.