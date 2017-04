JAKARTA – Debat Pilkada DKI putaran kedua memang telah usai, namun ada hal-hal menarik yang terekam. Ini yang terlihat dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai selesai acara debat.

Debat kandidat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, berakhir sudah. Ini merupakan debat final sebelum pencoblosan pada Rabu 19 April 2017.

Tak lama setelah debat, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, mengunggah foto di akun Instagramnya. Dalam foto tersebut, Anies tampak memeluk erat pasangannya Sandiaga Uno.

"We did it, Bro @sandiuno dan teman-teman semua," tulis Anies dalam akunnya, Rabu (12/4/2017).

Anies melanjutkan, dalam debat tadi, ia dan Sandi sudah menyampaikan niat dan rencana mereka untuk kemajuan Jakarta dan kebahagiaan warganya. Langkah selanjutnya yakni terus berusaha seraya berserah diri pada Sang Pencipta.

Baca berita selengkapnya di sini.