JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) kasus penodaan agama meminta agenda sidang penuntutan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunda. Alasannya, mereka belum menyelesaikan ketikan tuntutan kasus tersebut.

Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI), Novel Bamukmin yang juga salah satu pelapor kasus tersebut prihatin dan kecewa karena adanya penundaan sidang tuntutan Ahok.

Novel menduga penundaan sidang Ahok mengandung unsur politik. Padahal, menurutnya, dalam proses hukum kepentingan politik harus dipisahkan. "Oh jelas sekali ini ada unsur politik," ujar Novel kepada Okezone, Kamis (13/4/2017).

Seharusnya, kata Novel, kasus penodaan agama tidak dikaitkan dengan urusan politik. Karena penegakan kebenaran dan keadilan dalam kasus tersebut, sangat penting bagi masyarakat.

"Dan perlu saya tekankan bahwa ini bukan urusan politik. Harus dipisahkan karena kasus ini adalah kasus penghinaan agama. Masyarakat menunggu hasil keputusan sesuai yang dijadwalkan," tutup Novel. (ris)