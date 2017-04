JAKARTA - Sidang tuntutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus ditunda. Pasalnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menyelesaikan penyusunan surat tuntutan, karena waktu satu minggu dirasa kurang.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menilai, ketidaksiapan dan penundaan tuntutan itu memang hak dari JPU. Namun, lanjut Fickar, alasan JPU yang menyebutkan belum siap, adalah satu hal yang tidak tak rasional.

"Untuk meminta pengunduran sidang Ahok dengan alasan belum siap jelas tidak logis," kata Fickar kepada Okezone di Jakarta.

Dalam kasus ini, Fickar mencontohkan saat penyerahan berkas dari kepolisan kepada pihak Kejaksaan, JPU hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menyerahkannya kepada pengadilan.

"Artinya waktu 14 hari yang disediakan undang-undang hanya digunakan kurang dari 24 jam untuk menyusun dakwaan," jelas dia.

Apalagi, kata Fickar, tim JPU kasus dugaan penodaan agama ini merupakan jaksa terbaik yang dimiliki oleh Kejaksaan. Sehingga, sangat kecil kemungkinan bila tak mampu menyelesaikan berkas tuntutan dalam waktu satu minggu.

Fickar pun menduga ada campur tangan pihak tertentu sehingga pembacaan tuntutan baru dilakukan setelah Pilkada DKI Jakarta dari yang seharusnya 11 April lalu. "Tim ini (JPU) dikenal sebagai tim terbaik kejaksaan. Begitulah, seringkali kepentingan politik mengalahkan penegakan hukum," tutup Fickar.

Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI), Novel Bamukmin yang juga salah satu pelapor kasus tersebut prihatin dan kecewa karena adanya penundaan sidang tuntutan Ahok.

Novel menduga penundaan sidang Ahok mengandung unsur politik. Padahal, menurutnya, dalam proses hukum kepentingan politik harus dipisahkan. "Oh jelas sekali ini ada unsur politik," ujar Novel kepada Okezone.

Seharusnya, kata Novel, kasus penodaan agama tidak dikaitkan dengan urusan politik. Karena penegakan kebenaran dan keadilan dalam kasus tersebut, sangat penting bagi masyarakat.