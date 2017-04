JAKARTA - Program OK-OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneurship) yang jadi andalan pasangan Cagub-Cawagub nomor pilih 3, Anies-Sandi mulai memberi dampak bagi masyarakat. Padahal, Anies-Sandi sendiri belum menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Tim pemenangan Anies-Sandi telah melaksanakan program OK-OCE. Bahkan, pelatihan telah dilakukan sejak awal tahun 2017.

OK-OCE adalah program yang dirancang oleh Anies-Sandi untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. OK-OCE diproyeksikan pada penciptaan 200.000 wirausaha baru yang akan dilatih lewat serangkaian kegiatan yang nantinya akan digelar di 44 pos pelatihan yang akan ditempatkan di tiap-tiap kecamatan di Jakarta.

Tak hanya itu, OK-OCE juga akan memberikan akses pasar kepada warga Jakarta yang telah menjadi wirausaha ataupun mereka yang masih mengikuti program pelatihan OK-OCE. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI nantinya akan terlebih dulu mengklasifikasikan jenis-jenis usaha masyarakat sebelum kemudian memberikan akses pasar bagi mereka.

Diceritakan Koordinator OK-OCE, Ririn Wulandari, sejak pelatihan pertama digelar pada 11 Januari 2017, pelatihan telah berhasil menarik minat 2.000 peserta latihan. Anies-Sandi dalam hal ini menargetkan setidaknya 200.000 orang dari berbagai bidang usaha yang akan dilatih selama 5 tahun ke depan.

Ririn mengatakan, program pelatihan tersebut merupakan pondasi awal bagi warga serta pasangan Anies-Sandi untuk mencapai target pemberdayaan wirausaha rakyat dan mengembangkan perekonomian Jakarta.

"Saya yakin OK OCE dan KJP Plus ini, sangat bermanfaat bagi warga Jakarta nantinya," ujar Yanti di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Kekaguman serupa ternyata juga dirasakan oleh para relawan tanpa pamrih Anies-Sandi di Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Iya, katanya kan nanti program itu bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru di Jakarta. Akan disediakan satu koordinator di setiap kecamatan, dan kami lihat memang sudah ada koordinatornya. Belom jadi, program sudah nyata. Cuma warga kudu ikut pelatihan dulu, itu kami bisa mengerti," terang Dayat, yang juga warga Karang Anyar.

Agung (58) warga Matraman, Jakarta Timur bahkan telah merasakan manfaat dari OK-OCE. Ia bahkan mengaku telah menerapkan apa yang ia dapatkan dari program OK-OCE dalam usaha susu yang telah ia rintis sejak dua minggu lalu.

“Ya bertahap kita terapkan. Ya kita harus punya rencana bisnis. Di program ini kita lebih terarah. Kalau usaha sendiri enggak ada pelatihan jadi enggak terarah,” kata Agung.

Banyaknya masyarakat yang antusias mengikuti program OK-OCE menjadi semangat bagi Anies ataupun Sandi secara personal. Atas dasar itu, Ririn menjamin keberlangsungan program pelatihan ini akan diteruskan, sekalipun Anies-Sandi tidak terpilih sebagai gubernur dan Wakil gubernur.

“Jika seandainya tidak menang, program ini tetap akan kami jalankan. Tapi tentu perkembangan program ini akan berjalan lebih lambat dibanding jika Anies-Sandi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,” katanya. (Yudhistira Dwi Putra)