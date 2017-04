JAKARTA - Siswi SMKN 3 Kota Padangsidimpuan, AN meninggal dunia akibat menenggak racun usai diintimidasi oleh oknum guru terkait dugaan kecurangan pada pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menduga Kadisdik Sumatera Utara mencoba mengaburkan latar belakang meninggalnya siswi SMKN 3 Kota Padangsidimpuan tersebut.

Sekjen FSGI, Retno Listyarti mengatakan, pihaknya menerima pengaduan di posko PSGI antara lain ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk mengaburkan fakta tentang meninggalnya AN yang bukan dilator belakangi oleh intimidasi guru melainkan masalah pacaran dan masalah keluarga. Sementara diketahui warga sekitar bahwa Amel tidak mempunyai pacar.

Selain itu, menurut informasi sejak meninggalnya AN, ketiga guru yang diduga terlibat dalam kecuragan USBN tidak terlihat hadir di sekolah. Dua kawan AN yakni berinisial IP dan R juga telah menjadi saksi pelapor atas pengaduan keluarga AN ke polisi serta keduanya sudah memberikan keterangan di BAP.

"FSGI sendiri menyangkan atas bantahan yang dilakukan oleh Kadisdik Sumatera Utara, dimana Kadisdik tidak mengetahui persis permasalahan ini serta hanya sepihak dalam menerima penjelasan sekolah tanpa melakukan cross check," ujar Retno dalam siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (13/4/2017).

Tidak hanya itu, sambung Retno, Kadisdik Sumut juga mengatakan tidak terjadi kebocoran USBN di SMKN 3 Kota Padangsimpuan. Padahal komen yang dilakukan AN serta kedua temannya adalah tentang kebocoran USBN.

Inspektorat Kemdikbud juga diturunkan ke Padang untuk mencari keterangan. Namun, Kadisdik Sumut merasa yakin dengan bukti-bukti tentang meninggalnya AN yang dilatarbelakangi oleh permasalahan keluarga.