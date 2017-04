JAKARTA - Tak hanya aktif di dalam perkuliahan, Fadhilah Intan Pramita Sari, juga memiliki kesibukan lain untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang tarik suara.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) itu berhasil menembus posisi sembilan besar dalam ajang menyanyi bergengsi tingkat nasional, Rising Star, yang digelar di RCTI.

Fadhilah mengatakan, mengikuti ajang Rising Star dituntut bermental kuat dan pantang menyerah. Gadis kelahiran 20 April 1998 itu juga diajarkan untuk berkontestasi secara sehat. Meski tak menjadi pemenang, ia berani mencoba dan tak takut gagal dalam kompetisi.

“Harus menerima tantangan. Harus bisa ‘memakan’ semua lagu, karena tidak semua lagu yang diberikan itu yang kita mau. Saya juga harus bisa kontrol teknik vokal, nggak boleh nervous (gugup), harus jaga sikap juga karena selalu disorot media,” ujar gadis yang ingin berkarier di industri hiburan ini seperti dilansir dari laman Unair, Jumat (14/4/2017).

Fadhilah kini telah dikontrak oleh salah satu manajemen artis. Ia pun berusaha membagi waktu kuliah di Fisip Unair dengan rutinitasnya yang lain. Mahasiswa semester dua itu juga sedang membuat sebuah lagu.

Dia berharap Rising Star dan berbagai kesibukan di bidang tarik suara yang ia tekuni, menjadi pengalaman positif bagi proses perjalanan karirnya.

“Ingin bisa terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Berharap bisa menjadi penyanyi yang one and only dan memorable,” ungkap gadis yang memilih Lea Salonga dan Sarah Brightman sebagai penyanyi favorit.

Di luar aktivitas bernyanyi, Fadhillah juga gemar bermain piano, biola, dan menari balet. “Kalau suka nulis puisi enggak. Kalau bikin lagu, iya. Tapi iseng aja sih,” ucapnya sambil tertawa.

Gadis berkerudung ini tak sepi dari prestasi. Alumnus SMA Al-Hikmah Surabaya itu pernah menang beberapa penghargaan seperti Graduate Beijing Dance Academy tahun 2014, Gold Award Advanced Vocal Performance in Star Quarto Music tahun 2014, juara I Winner Symphony of The World Music Competition tahun 2015, dan juara I Youth Music Competition from London College of Music tahun 2015.

Tak berhenti di situ, pada tahun 2016, ia menjadi pemenang favorit Smesco Idol tahun 2016, dan Finalis Top 9 National Singing Competition Catharina W. Leimena (2016).