JAKARTA - Perpustakan bukan hanya sebagai tempat yang bisa menyimpan buku. Namun perpustakaan menjadi salah satu bukti kecintaan masyarakat terhadap literasi di suatu tempat tertentu.

Dengan adanya perpustakaan, maka masyarakat bisa memanfaatkanya untuk mendapatkan banyak informasi dari beragam buku yang bisa dibaca. Tidak hanya itu, perpustakaan juga dipercaya untuk menyimpan sejumlah naskah-naskah sejarah yang bisa menjadi bahan pembelajaran.

Di berbagai dunia, nyatanya terdapat sejumlah perpustakaan terbesar di dunia. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyimpan jutaan jurnal serta buku yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat maupun mahasiswa.

Dinukil dari laman World Atlas, berikut ini daftar perpustakaan terbesar yang ada di dunia. apa saja?

Russian State Library

Perpustakaan ini masuk dalam salah satu perpustakaan terbesar di dunia bukan karena tempatnya yang besar. Melainkan, perpustakaan ini juga menyimpan 17 juta buku, 13 juta jurnal serta 150 ribu maps. Perpustakaan ini sendiri terletak di pusat kota Moscow.

New York Public Library

Inilah perpustakaan paling terkenal di dunia. karena perpustakaan ini memiliki sekurangnya 53 juta item yang terdiri dari buku, rekaman musik, album sampai publikasi lainnya. Perpustakaan ini sendiri juga memiliki empat perpustakana riset dan cabang perpustakaan lainnya.

Library and Archives, Kanada

Kanada juga diklaim sebagai salah satu negara yang memiliki perpustakaan terbesar di dunia, berlokasi di jalan Wellington 395, Ottawa, perpustakaan tersebut bisa diakses oleh sejumlah masyarakat. Perpustakaan ini sendiri memiliki koleksi sekira 24 juta buku, 24 juta foto, serta majalah original.

Library of the US Congress

Perpustakaan terbesar kedua di dunia ini terletak di Washington DC. Di perpustakaan ini memiliki materi penelitian di dunia denga 450 bahasa. Telah berdiri sejak 1800, perpustakaan ini juga dibuka untuk publik guna keperluan tour.

British Library

Inilah perpustakaan terbesar yang ada di dunia. Terletak di Inggris dengan koleksi mencapai 170 juta buku, naskah, majalah, rekaman musik dan database. Perpustakaan ini sudah berdiri sejak 1973.