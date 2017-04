JAKARTA - University of Oxford menjadi salah satu kampus terbaik di dunia. Banyak pelajar dunia yang tertarik untuk mendaftarkan diri bisa diterima studi di kampus tersebut.

Selain dikenal sebagai salah satu kampus terbaik dunia, University of Oxford juga menyimpan sejumlah fakta-fakta menarik lainnya yang mungkin belum kamu ketahui. Dinukil dari laman The Tab, berikut ini deretan fakta-fakta menarik seputar University of Oxford. Apa saja?

Menerima Pelajar Wanita

Kebanyakan pelajar di University of Oxford sangat menghargai fakta bahwa ini merupakan kampus pertama di Eropa yang mengakui pelajar perempuan.

Kampus yang Mengakui Laki-laki

Kampus ini sangat sulit untuk ditembus oleh pelajar internasional. Selain itu, ini merupakan kampus modern pertama di Inggris yang mengakui laki-laki.

Nama Panggilan

Hampir semua orang yang ada di Oxford ini memiliki nama panggilan yakni Nosey Nigel.

Lokasi Syuting Hary Potter

Banyak adegan yang berada di film Harry Potter mengambil lokasi film di University Oxford.