PASANGAN calon (paslon) Pilkada DKI Jakarta 2017 nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno, kerap kali mengusung janji untuk jadi pemimpin bagi semua warganya. Semua, termasuk jomblo-ers tak terkecuali yang sekian lama haus akan asmara.

Ya, Anies-Sandi ingin menjadikan Jakarta “ramah” terhadap jomblowan dan jomblowati. Jadinya, agar muda-mudi di Ibu Kota tak lagi iri dengan sesama mereka di Kota Bandung yang golongan jomblo-nya turut diayomi pemimpinnya- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Di Bandung, wali kota yang akrab disapa Kang Emil itu bahkan sudah membuatkan Taman Jomblo yang letaknya berada di kolong jembatan fly over Pasopati, Taman Sari, Kota Bandung. Bukan bermaksud meniru, Anies-Sandi juga ingin memperhatikan para jomblo dengan juga membuatkan taman jomblo, lho!

"Program jomblo sangat penting. Itu ada risetnya. Begitu meningkat ekonomi di kota metropolis, rata-rata masyarakatnya tidak mau terikat. Maunya sendiri, bebas (tanpa ikatan pacaran atau pernikahan," ungkap Sandi.

Nah, gimana? Ketimbang paslon pesaing yang belum punya program buat kalian jomblo-ers, masih lebih baik yang ini, kan? Tidak hanya kalangan atas, menengah dan masyarakat bawah yang bakal diurusin Anies-Sandi. Tapi juga kalian yang status di media sosial (medsos) dan KTP-nya masih single.

Masih belum percaya? Nih throwback lainnya soal program-program untuk kalian dari Anies-Sandi lewat sebuah video tertanggal 13 April 2017, sekaligus menjawab “gugatan” para jomblo-ers yang minta diperhatikan lewat akun medsos @Opini_id/opini.id:

“Sungguh kami Anies-Sandi sangat memperhatikan warga Jakarta. Apalagi rintihan para jomblowan-jomblowati di Jakarta. Sesungguhnya memang bertemu jodoh itu di tangah Tuhan. Tetapi Insya Allah kami bisa membantu (melalui) program persiapan bertemu jodoh,” cetus Anies di video berdurasi 2 menit 15 detik itu.

Mau tahu program-programnya? Yang pertama adalah KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus. Karena dengan KJP Plus, para jomblo bisa lebih dulu merampungkan pendidikan yang niscaya, bisa membuat kalian lebih mempesona di mata para gadis/jejaka.

Kedua ada Prograk OK OCE (One Kecamatan, One Centre of Entrepreneurship) alias Satu Kecamatan, Satu Pusat Kewirausahaan. Nah, untuk bisa pedekate atau pendekatan kan butuh duit buat mentraktir gebetan tuh.

Makanya dengan OK OCE, nantinya akan lahir para jomblo berstatus wirausahawan-wirausahawati yang dompetnya berisi! Dilengkapi program ketiga, yakni Program DP (Down Payment) atau uang muka Rp0 untuk punya rumah.

Kalau sudah punya rumah, kan kalian jomblo-ers enggak lagi tuh yang namanya ngekos-ngekos atau ngontrak rumah lagi. Kalau sudah punya rumah, lebih pede (percaya diri) juga kan, kalau ketemu calon mertua?

Anggapannya keren, belum nikah aja sudah punya rumah. Masih belum yakin juga? Anies pun mengusung satu program spesial sebagai tambahan. Program spesial Kartu Jakarta Jomblo (KJJ)!

“Kita siapkanlah Kartu Jakarta Jomblo (KJJ). Kamu bisa dapat diskon perawatan rambut, mentoring cara menulis surat cinta dan Insya Allah kita buatkan buletin jomblo OK OCE of the week,” imbuh Anies di video itu.

Namun kartu spesial ini cuma akan berlaku 6 bulan dan paling lama 1 tahun. “Paling tidak tahun depan jangan ada perpanjangan kartu. Dan jangan lupa pilih Anies-Sandi demi terciptanya jomblo berkualitas yang siap menikah. Doa kami menyertai para jomblowan-jomblowati di Jakarta,” tuntasnya seraya tergelak tawa.

Oke punya kan program-programnya? Ya, program spesial terakhir di atas sedianya hanya lucu-lucuan saja. Namun kalau mau dipikir-pikir, logis juga ya tiga program yang diusung Anies untuk jomblo-ers. Jadi, jangan dikira jadi jomblo akan nelangsa kalau Anies-Sandi terpilih jadi pemimpin baru kalian.