JAKARTA - Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menerima penghargaan IDE (Institute of Democracy and Education) Awards sebagai Man of the Years. Penghargaan tersebut diraih Wali Kota Bandung karena dinilai sebagai tokoh inspiratif dengan berjuta gagasan dan inovasi untuk pemuda.

Penghargaan diserahkan pada acara Southeast Asia Leader Summit (SEALS) 2017 di Soulthan Coffee jalan Ampera Raya 59, Jakarta, pada Selasa, 11 April 2017.

Selain Wali Kota Bandung, beberapa tokoh lainnya yang meraih penghargaan tersebut di antaranya Chelsea Islan, Dino Pati Jalal, Fahira Idris, dan Fadli Zon.

Menurut Gugun Gumilar sebagai pendiri IDE, alasan lainnya diberikan penghargaan kepada Wali Kota Bandung adalah karena Ridwan Kamil mempunyai ciri khas dapat menggerakkan anak muda untuk berbuat sesuatu.

"Contohnya menjadikan Bandung sebagai kota kreatif dengan mengajak anak mudanya," jelasnya.

Seusai meraih penghargaan Wali Kota Bandung menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, dirinya dalam bekerja itu bukan mencari penghargaan tetapi apabila diapresiasi maka dirinya bersyukur.

"Kita hidup ini bukan mencari penghargaan, tetapi apabila pekerjaan kita diapresiasi ya kita bersyukur," jelasnya.

Sebelum menerima penghargaan, Wali Kota Bandung memberikan motivasi kepada sekitar 200-an pemuda dan pemudi dari beberapa negara yang mengikuti SEALS 2017.

Wali Kota Bandung memberikan motivasi agar pemuda-pemudi mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, kompetitif, mempunyai moral yang baik dan cerdas.

"Pemuda-pemudi yang ada di hadapan saya ini beberapa tahun ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin, oleh karena itu saya berpesan agar setiap pemuda-pemudi ini mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, kompetitif, mempunyai moral yang baik dan cerdas" pungkasnya.