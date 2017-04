Ford Ciptakan Mobil Patroli Kepolisian Ramah Lingkungan

NEW YORK - Memanfaatkan pameran automotif New York Auto Show 2017 di Amerika Serikat (AS), Ford Motor Co memamerkan mobil patroli kepolisian yang ramah lingkungan. Basic mobilnya adalah Fusion Hybrid. Seperti mobil polisi pada umumnya, Ford telah melengkapi sedan itu dengan berbagai fitur khusus untuk menunjang kinerja kepolisian saat bertugas.

Di samping lampu sirine ada beberapa fitur lainnya yang paling penting pada mobil ini. Ford telah melengkapinya dengan sistem pengereman regeneratif, suspensi baru, deflector, dan pelek khusus. Sedangkan untuk kabin, belum ada informasi apa saja yang ditambahkan oleh Ford.

Mobil ini digerakkan oleh mesin konvensional 2,0 liter, yang bekerja sama dengan motor listrik kecil dan baterai lithium-ion. Ford tidak memberi tahu seberapa besar tenaga yang dihasilkan berkat kolaborasi keduanya. Namun pabrikan asal AS itu mengklaim bahwa mobil dapat melaju dengan kecepatan 96 kilometer per jam hanya dengan tenaga yang bersumber dari baterai.

Sebagaimana diberitakan Carscoops, Ford sudah mendapat sertifikasi dari lembaga kepolisian sehingga Fusion Hybrid laik menjadi mobil patroli. Di samping itu, kecepatan yang diraih oleh kinerja mesin memenuhi standar kendaraan kepolisian.

Penggunaan mobil hybrid untuk patroli bisa membantu mengurangi kadar polusi udara dan meningkatkan penghematan pemakaian bahan bakar untuk departemen kepolisian. (san)