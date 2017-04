JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ibunya yakni Mien R. Uno adalah sosok inspirasi selama hidupnya.

"Ibu buat saya lebih dari sekedar melahirkan tetapi juga menjadi inspirasi," kata Sandi kepada Okezone di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2017).

Menurutnya, meski usia sang ibu yang sudah tidak muda, tetapi memiliki semangat terus belajar. Sandi pun mengaku diajari untuk terus bekerja keras jika ingin meraih kesuksesan. "Ibu saya dengan usia puluhan tahun tetap dapat membuat contoh. Di mana manusia harus bekerja keras dengan istikomah," paparnya.

Hal tersebut lantaran sang ibu memiliki sikap yang perfeksionis sehingga tak pernaj berhenti untuk terus mengasah ilmu. "Tidak ada kata lelah bagi ibu saya. Ibu menjadi mentor sekaligus inspirasi kita," sambungnya.

Karena itu, pasangan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017 itu, pun mengucapkan terimakasih kepada sang ibu yang telah mengajarkan ilmu dan arti kerja keras padanya.

"Mam, i love you so much. Tidak ada yang cukup untuk mengatakan terima kasih. Karena telah memberikan apa semua yang telah diberi," tutupnya.