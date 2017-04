JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2019-2022 Sandiaga Salahuddin Uno memiliki resep anti-jomblo bagi muda-mudi di Ibu Kota.

Langkah mengatasi jomblo, kata Sandi, dapat dilakukan dengan ikut dalam program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) program andalannya yang selalu digadang-gadang dalam setiap kampanye.

"Meningkatkan nilai daya tarik untuk jomblo itu, kalau mereka ikut program OK OCE," kata Sandi kepada Okezone di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2017).

Menurutnya dengan ikut program OK OCE dapat mengubah jomblo menjadi pengusaha muda. Sehingga, lanjut Sandi ada terobosan baru dan inovatif. Sebab kegiatan itu dapat bertemu dengan banyak orang.

"Karena kalau dia jadi seorang pengusaha dengan adanya terobosan inovatif, dengan program OK OCE jadi ajang perjodohan masal dengan visi yang sama," tutupnya.