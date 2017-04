JAKARTA – Pendidikan menjadi salah satu faktor yang bisa membawa seseorang meraih kesuksesan di masa depan. Hal tersebut juga dirasakan oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melalui perjalanan studinya hingga ke Amerika Serikat.

Suami dari Fery Farhati Ganis ini banyak menempuh studi di Yogyakarta, tepatnya di SMPN 5 Yogyakarta, SMAN 2 Yogyakarta, sampai akhirnya dia diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada saat duduk di bangku SMA, Anies juga sempat terpilih menjadi Ketua OSIS se-Indonesia pada 1985.

Pada 1987, ayah dari empat anak ini terpilih mengikuti program pertukaran pelajar ke Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat yakni AFS. Program ini sendiri akhirnya membuat Anies harus menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA-nya selama empat tahun, hingga akhirnya lulus pada 1989.

Selain pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Anies juga pernah mengikuti perkuliahan musim panas di Sophia University, Tokyo, Jepang. Kemudian pada 1997, Anies melanjutkan studi di jenjang magister (S-2) di School of Public Affairs, University Of Maryland, Colelge Park, Amerika Serikat pada bidang keamanan internasioal dan kebijakan ekonomi. Lulus dari University of Maryland, Anies kembali menerima beasiswa dan melanjutkan pendidikannya di Northern Illinois University pada 1999.

Selain berprestasi dalam bidang akademik, Anies juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa NIU berprestasi atas prestasinya di bidang politik pada 2004. Pria kelahiran 7 Mei 1969 ini juga pernah bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies. (afr)