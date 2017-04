JAKARTA – Harvard University terkenal sebagai kampus terbaik di dunia. Dari kampus tersebut, lahir tokoh-tokoh penting yang berkontribusi terhadap dunia. Tidak heran, kampus ini menjadi salah satu tujuan favorit para intelektual untuk mendapatkan pengalaman studi terbaik.

Selain dikenal sebagai kampus top dunia, ada beberapa fakta menarik seputar Harvard University yang tidak banyak diketahui masyarakat. Seperti dinukil dari laman Admit See, berikut ini fakta menarik seputar Harvard University. Apa saja?

The Statue of Three Lies

Patung John Harvard menjadi salah satu ikon paling prestisius yang ada di Harvard University. Banyak mahasiswa menyebutnya sebagai ‘The Statue of Three Lies’ karena John Harvard mendirikan kampus tersebut pada 1638. Faktanya, John Harvard bukanlah pendiri melainkan seorang dermawan.

Kampus Kalkulus Tertua

Ketika pertama kali kampus Harvard didirikan, kelas kalkulus belum ditawarkan karena saat itu ilmu tersebut belum ditemukan. Kalkulus sendiri baru muncul pada 1600-an. Faktanya, Galileo meninggal pada 1642, di mana Galileo telah hidup di awal-awal berdirinya Harvard.

Angka Delapan

Di Harvard University, delapan merupakan angka yang dianggap ajaib. Pasalnya, Harvard memiliki daftar delapan alumnus yang telah mendeklarasikan kemerdekaan termasuk John Hancock, Samuel Adams, John Adams, sampai William Ellery. Selain itu, delapan lulusan Harvard ini juga berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Bidang Olahraga

Harvard University memiliki pengaruh dalam dunia sepakbola. Tepatnya sebagai yang menciptakan stadium pertama pada 1903.

Perpustakaan Terbesar

Kampus yang terletak di Amerika Serikat ini memiliki perpustakaan terbesar kedua yang ada di AS. Perpustakaan tersebut terdiri dari 10 lantai. Selain itu, perpustakaan tersebut diberi nama setelah Harry Elkins mendonasikan USD3,5 miliar kepada Harvard untuk membangun perpustakaan dengan diberi nama anaknya. (afr)