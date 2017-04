LONDON - Polisi mengejar penjahat, itu sudah biasa. Tapi polisi mengejar babi yang kabur dari kandangnya? Itu baru lucu.

Insiden tak biasa itu terjadi di Redbridge, kawasan timur laut London, belum lama ini. Seekor babi membuat dua petugas polisi berlarian ke sana kemari untuk menangkapnya. Entah bagaimana, babi gemuk itu berhasil melarikan diri dari sebuah peternakan.

Babi itu bahkan menabrak seorang pelari saat ia melintasi jalan ramai. Akhirnya, kedua polisi pun berhasil menangkap babi tersebut dan mengembalikannya ke pemiliknya.

Peristiwa menggelikan itu terekam oleh kamera dashboard mobil patroli Divisi Jalan Raya dan Transportasi, Kepolisian Metropolitan London (MPSRTPC). Mereka pun membagikan video insiden menggelikan itu melalui Twitter.

Nothing to see here - just east traffic officers chasing a pig who then decides to chase after a passing jogger in @MPSRedbridge 🏃🐷 pic.twitter.com/ZBYCl5Cs7a— Roads&Transport MPS (@MPSRTPC) April 12, 2017