JAKARTA – Peristiwa yang menimpa Novel Baswedan, mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak. Sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Guardian of Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mengungkap pelaku teror kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Guardian of KPK ini terdiri dari sejumlah orang yang beraksi memakai seragam super hero (cosplay) dari luar negeri, seperti Power Rangers, Batman, Deadpool, dan Deathstroke. Mereka menggelar aksi teatrikal dengan membawa berbagai tulisan yang menolak adanya berbagai upaya pelemahan terhadap KPK.

"Teror ini bukan pertama kali terjadi kepada Novel, sehingga kami meminta untuk membentuk tim khusus mengawal penyidik agar teror serupa tidak terjadi ke penyidik lain," ujar peniliti ICW Tibiko Zabar Pradano ‎saat ikut menggelar aksi teatrikal di Bundaran HI, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (16/4/2017).

Ia menerangkan, upaya pelemahan KPK kerap dilakukan apabila penyidik tengah mengusut berbagai kasus ‎megakorupsi di Indonesia.

"Karena itu KPK jangan takut dan gentar karena kami berada di depan untuk menjaga. Ini bukan bersifat individu tapi kami menolak berbagai upaya pelemahan KPK dalam pemberantasan korupsi," ucap Tibiko.

