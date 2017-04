JAKARTA - Menjelang hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, tim pemenangan Anies-Sandi mencium peluang terjadinya kecurangan yang dapat terjadi pada hari H pencoblosan. Pasalnya, pada persiapan sebelum hari pencoblosan, terdapat 138.741 surat keterangan (suket) yang diindikasikan melebihi batas yang dibutuhkan oleh masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

Setelah menyapa para pendukung Pejuang Anies-Sandi di Posko Pemenangan Cicurug, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik, memberikan pernyataannya terkait dengan indikasi kecurangan, di balik jumlah suket yang berlebih. Pasalnya Disdukcapil DKI Jakarta mencatat bahwa ada sekira 138.741 surat keterangan yang akan disebar untuk masyarakat yang belum mengeluarkan e-KTP.

Sementara, kebutuhan blanko untuk warga DKI Jakarta, yang memang belum memiliki KTP elektronik, hanya sekira 57 ribu blanko.

"Ini angka yang mencurigakan, dari tahap pertama ada suket, tahap kedua keluar lagi. Kami meminta hari ini segera diberikan data suket by name by addres kami akan telusuri sampling. Karena angka ini mencurigakan, berarti ada 138.741 orang yang merekam e-KTP tapi belum dapet e-KTP nya," ungkap Taufik

"Suket dikeluarkan karena orang sudah merekam e-KTP belum dapet, maka digantikan dengan suket. Kebutuhan blanko 57 ribu, saya minta Dukcapil segera memberikan data. Kalau terbukti saya akan gugat. kita akan menyatakan ke saksi seluruh suket bermasalah dan harus bawa KK," imbuh Taufik.

Taufik pun melanjutkan bahwa Tim Pemenangan Anies-Sandi mengharapkan Pilkada yang adil, yakni Pilkada yang hanya diberlakukan bagi mereka yang memenuhi syarat.

"Jangan mencoblos bagi mereka yang tidak memiliki hak untuk mencoblos, kami pun menekankan bahwa timnya ingin bermain dan menang pada pilkada yang bersih, bukan dalam Pilkada yang kotor," pungkas Taufik.